На Мастерсі в Маямі визначилася пара несподіваних півфіналістів

Першими півфіналістами Мастерсу в Маямі стали Їржі Легечка (22, Чехія) та Артур Фіс (31, Франція).

Легечка у двох непростих сетах – 7:6(1), 7:5 – обіграв головну сенсацію змагань, 20-річного іспанця Мартіна Ландалусе (151). Сам чех лише вдруге у кар'єрі вийшов у півфінал турніру АТР 1000.

Суперником Легечки у півфіналі стане Фіс, якому знадобилося майже три години і три тай-брейки, щоб зламати опір Томмі Пола (23, США). Рахунок зустрічі 6:7(3), 7:6(4), 7:6(6). При цьому француз на вирішальному тай-брейку відігрався з рахунку 2:6, взявши в підсумку 6 розіграшів поспіль.

Дебютний для Фіса півфінал Мастерсу він проведе проти Легечки, якого обіграв у 2 з 3 попередніх зустрічей.

Два інші півфіналісти стануть відомі 26 березня.

