Стародубцева впевнено стартувала на турнірі WTA на Філіппінах

Юлія Стародубцева (110) без проблем пройшла перше коло турніру серії WTA 125 у філіппінській Манілі. Українка обіграла представницю Таїланду Пенгтарн Пліпих (824).

Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:4.

За поєдинок Стародубцева 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Philippine Women`s Open – WTA 125

Маніла, Філіппіни, хард

Призовий фонд: $164,000

Перше коло, 26 січня

Юлія Стародубцева (Україна) – Пенгтарн Пліпих (Таїланд) 6:0, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти переможниці матчу між Соланою Сьєррою (63, Аргентина) та Джоанною Гарленд (117, Тайвань).

Нагадаємо, що на Australain Open Юлія Стародубцева подолала кваліфікацію та поступилася в першому колі основної сітки.