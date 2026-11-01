Кравченко став переможцем турніру WTT у Мальті

Український тенісист Георгій Кравченко (305) став переможцем турніру серії WTT M25 у Мальті. В фінальному матчі він обіграв німця Даніеля Мазура (365).

Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:6(4).

Кравченко за гру 10 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 3 брейки. В активі його суперника 4 ейси, 4 помилки на подачі та 2 брейки.

WTT М25, Malta

Мальта, Мальта, хард

Призовий фонд: $25,000

Фінал, 1 листопада

Георгій Кравченко (Україна) – Даніель Мазур (Німеччина) 6:4, 7:6(4)

Тенісисти зустрічалися вдруге за останній місяць, українець не програвав.

26-річний Кравченко провів 15-й фінал турнірів WTT й здобув шостий титул, зокрема другий у поточному сезоні.

Нагадаємо, інший українець Юрій Джавакян став чемпіоном турніру WTT M15 в єгипетському Шарм-ель-Шейху.