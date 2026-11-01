Кравченко став переможцем турніру WTT у Мальті
Георгій Кравченко
btu.org.ua
Український тенісист Георгій Кравченко (305) став переможцем турніру серії WTT M25 у Мальті. В фінальному матчі він обіграв німця Даніеля Мазура (365).
Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:6(4).
Кравченко за гру 10 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 3 брейки. В активі його суперника 4 ейси, 4 помилки на подачі та 2 брейки.
WTT М25, Malta
Мальта, Мальта, хард
Призовий фонд: $25,000
Фінал, 1 листопада
Георгій Кравченко (Україна) – Даніель Мазур (Німеччина) 6:4, 7:6(4)
Тенісисти зустрічалися вдруге за останній місяць, українець не програвав.
26-річний Кравченко провів 15-й фінал турнірів WTT й здобув шостий титул, зокрема другий у поточному сезоні.
Нагадаємо, інший українець Юрій Джавакян став чемпіоном турніру WTT M15 в єгипетському Шарм-ель-Шейху.