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Кравченко переміг у надважкому матчі першого кола челенджеру в Італії

Станіслав Матусевич — 13 жовтня 2026, 17:07
Кравченко переміг у надважкому матчі першого кола челенджеру в Італії
Георгій Кравченко
btu.org.ua

Український тенісист Георгій Кравченко (313), який подолав кваліфікацію на челенджері в італійській Ольбії, вийшов у друге коло основної сітки змагань після вкрай важкої вольової перемоги над французьким "лакі-лузером" Лораном Локолі (348).

Гра тривала 3 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:7(4), 7:5, 7:6(1).

За поєдинок Кравченко 8 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 5 помилок на подачі та 4 брейки.

Olbia Challenger – ATP Challenger Tour 125
Ольбія, Італія, хард
Призовий фонд: €203,900
Перше коло, 13 жовтня

Георгій Кравченко (Україна) – Лоран Локолі (Франція) 6:7(4), 7:5, 7:6(1)

Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Кравченко зіграє проти п'ятого сіяного німця Тома Генча (164).

Георгій поточного сезону вдев'яте виступає в основній сітці челенджерів. У вересні він став чемпіоном турніру в болграському Пловдиві.

ATP Challenger Tour Георгій Кравченко

Георгій Кравченко

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