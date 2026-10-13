Кравченко переміг у надважкому матчі першого кола челенджеру в Італії
Український тенісист Георгій Кравченко (313), який подолав кваліфікацію на челенджері в італійській Ольбії, вийшов у друге коло основної сітки змагань після вкрай важкої вольової перемоги над французьким "лакі-лузером" Лораном Локолі (348).
Гра тривала 3 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:7(4), 7:5, 7:6(1).
За поєдинок Кравченко 8 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 5 помилок на подачі та 4 брейки.
Георгій Кравченко (Україна) – Лоран Локолі (Франція) 6:7(4), 7:5, 7:6(1)
Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Кравченко зіграє проти п'ятого сіяного німця Тома Генча (164).
Георгій поточного сезону вдев'яте виступає в основній сітці челенджерів. У вересні він став чемпіоном турніру в болграському Пловдиві.