Кравченко програв у другому колі челенджеру в Італії, але встановить особистий рекорд у рейтингу АТР
Георгій Кравченко
ФТУ
Український тенісист Георгій Кравченко (313) поступився п'ятому сіяному німцю Тому Генчу (164) у другому колі челенджеру в італійській Ольбії.
Гра тривала 2 години 3 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 4:6.
За поєдинок Кравченко 4 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 2 брейки. Його суперник виконав 11 ейсів, зробив 3 помилки на подачі та 3 брейки.
Olbia Challenger – ATP Challenger Tour 125
Ольбія, Італія, хард
Призовий фонд: €203,900
Друге коло, 15 жовтня
Георгій Кравченко (Україна) – Том Генч (Німеччина) 3:6, 6:3, 4:6
Тенісисти раніше не зустрічалися.
Кравченко не зміг вдруге в сезоні подолати стадію другого кола на челенджерах. З наступного тижня 26-річний тенісист дебютує у топ-300 рейтингу АТР.
Нагадаємо, що на старті челенджеру в Ольбії Кравченко здолав француза Лорана Локолі (348).