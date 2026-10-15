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Кравченко програв у другому колі челенджеру в Італії, але встановить особистий рекорд у рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 15 жовтня 2026, 14:27
Кравченко програв у другому колі челенджеру в Італії, але встановить особистий рекорд у рейтингу АТР
Георгій Кравченко
ФТУ

Український тенісист Георгій Кравченко (313) поступився п'ятому сіяному німцю Тому Генчу (164) у другому колі челенджеру в італійській Ольбії.

Гра тривала 2 години 3 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 4:6.

За поєдинок Кравченко 4 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 2 брейки. Його суперник виконав 11 ейсів, зробив 3 помилки на подачі та 3 брейки.

Olbia Challenger – ATP Challenger Tour 125
Ольбія, Італія, хард
Призовий фонд: €203,900
Друге коло, 15 жовтня

Георгій Кравченко (Україна) – Том Генч (Німеччина) 3:6, 6:3, 4:6

Тенісисти раніше не зустрічалися.

Кравченко не зміг вдруге в сезоні подолати стадію другого кола на челенджерах. З наступного тижня 26-річний тенісист дебютує у топ-300 рейтингу АТР.

Нагадаємо, що на старті челенджеру в Ольбії Кравченко здолав француза Лорана Локолі (348).

ATP Challenger Tour Георгій Кравченко

Георгій Кравченко

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