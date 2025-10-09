Олійникова не змогла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Іспанії

Олександра Олійникова (139) поступилася у другому колі турніру серії WTA 125 в іспанській Мальорці сербці Лолі Радівоєвич (173).

Гра тривала 1 годину 43 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.

Долю кожної з партій вирішував єдиний брейк сербської тенісистки.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та жодного брейку з 3 можливостей. Її суперниця виконала 7 ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Mallorca Women`s Championships – WTA 125

Мальорка, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 9 жовтня

Лола Радівоєвич (Сербія) – Олександра Олійникова (Україна) 6:3, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдруге цього сезону, українка вперше поступилася.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Іспанії Олійникова впевнено перемогла сьому сіяну Аранчу Рус (129, Нідерланди).