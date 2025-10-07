Олійникова впевнено обіграла сьому сіяну на старті турніру WTA в Іспанії

Олександра Олійникова (139) впевнено подолала перше коло турніру серії WTA 125 в іспанській Мальорці. Українка обіграла сьому сіяну нідерландку Аранчу Рус (129).

Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:2.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Mallorca Women`s Championships – WTA 125

Мальорка, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 7 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Аранча Рус (Нідерланди) 6:2, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, українка зрівняла рахунок, 1:1. У наступному колі змагань Олійникова зіграє проти переможниці матчу між Лолою Радівоєвич (173, Сербія) та Міріам Булгару (234, Румунія).

Нагадаємо, що турнір в Мальорці став дебютним для Єлизавети Котляр (510) на рівні WTA 125. 18-річна українка напередодні поступилася латвійці Дар'ї Семенистій (101) у першому колі.