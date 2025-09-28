18-річна Котляр стала чемпіонкою турніру ITF

18-річна Єлизавета Котляр стала переможницею турніру серії ITF W15, що відбувався у французькому Кап-д'Агді. У вирішальному матчі змагань українка впевнено обіграла швейцарку Фіону Ганц (709).

Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:2.

Котляр за гру не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці теж жодного ейсу та 2 помилки на подачі, однак єдиний свій брейк-пойнт Ганц не зуміла реалізувати.

ITF W15, Cap D`Agde

Кап д'Агд, Франція, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 28 вересня

Єлизавета Котляр (Україна) – Фіона Ганц (Швейцарія) 6:2, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися.

Котляр вчетверте у кар'єрі зіграла у фіналі одиночного розряду турніру ITF і завоювала другий титул.

Нагадаємо, що свій перший дорослий одиночний трофей у кар'єрі Єлизавета Котляр здобула у березні, в турецькій Анталії.