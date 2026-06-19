Десятий Мастерс сезону проходитиме у Саудівській Аравії – ЗМІ

Перший в історії Саудівської Аравії турнір серії АТР Masters 1000 відбуватиметься з лютого 2028 року в новому Національному тенісному центрі, який наразі перебуває на стадії будівництва.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Новий тенісний комплекс буде розташований у місті Кіддія, приблизно за 50 кілометрів від Ер-Ріяда. Проєкт реалізує компанія Qiddiya Investment Company, яка належить Суверенному фонду Саудівської Аравії (PIF).

Згідно з представленими планами, центр включатиме 30 кортів (28 хардових і два ґрунтових), а головна арена вміщуватиме 15 тисяч глядачів та буде обладнана розсувним дахом. Ще один шоукорт на 8 тисяч місць також отримає дах.

Мастерс має відбуватися щороку в лютому та стати одним із ключових турнірів першої частини сезону для чоловіків.

Новий Мастерс стане частиною масштабного мегапроєкту Qiddiya City. Окрім тенісного центру, тут зводять тематичний парк розваг, трасу Формули-1, чемпіонське поле для гольфу та кіберспортивний хаб. За планом місто має в майбутньому налічувати близько 500 тисяч мешканців.

Варто зазначити, що цей масштабний проект з'явився на тлі певного скорочення деякий інвестицій PIF. Поточного сезону в Ер-Ріяді відбудеться останній розіграш жіночого Підсумкового турніру, після чого змагання буде перенесено до іншої країни.

Раніше повідомлялося, що турнір WTA Finals шукає нове місце проведення.