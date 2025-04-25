Швьонтек побила рекорд легендарної Серени Вільямс у Мадриді

Друга ракетка світу, польська тенісистка Іга Швьонтек випередила легендарну американку Серену Вільямс за відсотком перемог на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді.

Про це повідомляє статистичний портал Opta Ace.

Напередодні Швьонтек у непростому поєдинку другого кола за 2 години 16 хвилин здолала 19-річну філіппінку Александру Еалу (72) з рахунком 4:6, 6:4, 6:2.

Після цього успіху відсоток перемог Швьонтек у Мадриді став складати 87,5. Вільямс, яка вже завершила кар'єру, мала рекордні до вчорашнього дня 87%.

Зазначимо, статистика ведеться для тенісисток, які за кар'єру зіграли більше 10 матчів на змаганні у столиці Іспанії.

Нагадаємо, що напередодні француз Гаель Монфіс встановив віковий рекорд на Мастерсі в Мадриді.