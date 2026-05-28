Рибакіна – про сенсаційну поразку від Стародубцевої: Був дуже поганий виступ

Друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна прокоментувала сенсаційну поразку від української тенісистки Юлії Стародубцевої, зазначивши, що провела поганий виступ та припустилася багатьох помилок.

Її слова передає BTU.

"Так, просто прикро, тому що, думаю, перед Ролан Гаррос я добре тренувалася, на тренуваннях почувалася теж добре і думала, що зможу підняти рівень. Але сьогодні насправді це був дуже поганий виступ: занадто багато невимушених помилок, і загалом я почувалася не найкращим чином. Я намагалася знайти шлях, але очевидно, що це не спрацювало".

Також казахстанська спортсменка пояснила, чи впливала на неї спека у французькому Парижі під час гри.

"Я б не сказала, що фізично почувалася дуже погано. Бували матчі, коли я почувалася гірше. Звичайно, енергії сьогодні не вистачало. Я просто не могла знайти правильний баланс під час удару по м'ячу. Було дуже слизько. У якісь моменти я начебто ставила ноги правильно, але все було поза ритмом. Так, складно сказати. Думаю, на тренуваннях усе було не настільки погано. Звичайно, коли так спекотно, м'яч сильно летить. Його дуже важко контролювати. Особливо мені, тому що я завжди намагаюся грати агресивно, швидко, входити в корт. Якщо ти не додаєш достатньо обертання або якщо руки працюють не настільки швидко, м'яч летить куди завгодно".

Нагадаємо, що в першому раунді змагань Стародубцева розібралася з росіянкою Анною Блінковою (99), а в другому сенсаційно здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану з рахунком 3:6, 6:1, 7:6(4).

У третьому раунді українка зіграє проти переможниці матчу між Гейлі Баптист (26, США) та Ван Сіюй (148, Китай).