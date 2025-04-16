Подрез була за крок до перемоги над п'ятою сіяною на 100-тисячнику в Мадриді
Вероніка Подрез (435) не змогла вийти у друге коло турніру серії ITF W100, що проходить у іспанському Мадриді.
У стартовому матчі українка за 2 години 7 хвилин поступилася француженці Хлое Паке (123) з рахунком 6:4, 6:7(3), 0:6.
Подрез, яка пройшла кваліфікацію, вела з рахунком 5:2 у другому сеті, а при 5:4 мала матч-пойнт на своїй подачі, проте справа дійшла до тай-брейку, де сильнішою виявмлася Паке. На третій сет сил в українки не вистачило.
Подрез за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці 9 ейсів, 4 помилки на подачі та 6 брейків.
Хлое Паке (Франція) – Вероніка Подрез (Україна) 4:6, 7:6(3), 6:0
Суперниці зустрічалися вперше. У наступному колі змагань Паке зіграє проти Альони Большової (405, Іспанія).
Нагадаємо, минулого тижня Подрез поступилася на старті турніру аналогічної серії в іспанській Сарагосі Олівії Гадецкі (98, Австралія).