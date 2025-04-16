Подрез була за крок до перемоги над п'ятою сіяною на 100-тисячнику в Мадриді

Вероніка Подрез (435) не змогла вийти у друге коло турніру серії ITF W100, що проходить у іспанському Мадриді.

У стартовому матчі українка за 2 години 7 хвилин поступилася француженці Хлое Паке (123) з рахунком 6:4, 6:7(3), 0:6.

Подрез, яка пройшла кваліфікацію, вела з рахунком 5:2 у другому сеті, а при 5:4 мала матч-пойнт на своїй подачі, проте справа дійшла до тай-брейку, де сильнішою виявмлася Паке. На третій сет сил в українки не вистачило.

Подрез за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці 9 ейсів, 4 помилки на подачі та 6 брейків.

ITF W100, Madrid

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $100,000

Перше коло, 16 квітня

Хлое Паке (Франція) – Вероніка Подрез (Україна) 4:6, 7:6(3), 6:0

Суперниці зустрічалися вперше. У наступному колі змагань Паке зіграє проти Альони Большової (405, Іспанія).

Нагадаємо, минулого тижня Подрез поступилася на старті турніру аналогічної серії в іспанській Сарагосі Олівії Гадецкі (98, Австралія).