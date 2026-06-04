Рекордсменка Ролан Гаррос: Костюк не була свіжою, це був не її день

Легендарна американська тенісистка, а нині експерт телеканалу Eurosport Кріс Еверт проаналізувала причини поразки Марти Костюк від Мірри Андрєєвої у півфіналі Ролан Гаррос-2026.

"Ми прощаємося з Мартою. Це емоційний момент. Вона здобула кілька гучних перемог — над Ігою, Світоліною — і провела чудовий турнір. Марта припустилася великої кількості помилок, але саме Мірра змусила її їх зробити. Це була виключно заслуга Андрєєвої.

Марта не була свіжою. Емоційно та психологічно вона не була на висоті, і це був не її день. Мірра грала просто неймовірно, вона не могла грати краще і змушувала Марту робити ці помилки", – заявила Еверт.