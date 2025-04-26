Людмила Кіченок слідом за сестрою вийшла у друге коло парного розряду в Мадриді

Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін вдало стартували у парному розряді турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У першому колі змагань вони обіграли дует Моніка Нікулеску (Румунія)/Катажина Пітер (Польща).

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 7:5, 6:3.

За матч восьмі сіяні Кіченок та Кенін 1 раз подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниці не виконували ейсів, 4 рази помилилися на подачі та зробили 3 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло, 26 квітня

Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Моніка Нікулеску (Румунія)/Катажина Пітер (Польща) 7:5, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Кіченок та Кенін зіграють з переможницями матчу Медісон Кіз (США)/Марія Саккарі (Греція) – Магда Лінетт (Польща)/Ребекка Шрамкова (Словаччина).

Нагадаємо, що напередодні у друге коло парного турніру в Мадриді вийшла сестра Людмили Надія Кіченок у парі з китаянкою Сюй Іфань.