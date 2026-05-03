Росіянка Андрєєва після поразки від Костюк в одиночному розряді програла й парний фінал у Мадриді

Станіслав Матусевич — 3 травня 2026, 16:51
Російська тенісистка Мірра Андрєєва разом із співвітчизницею Діаною Шнайдер поступилися в фіналі парного розряду турніру серії WTA 1000 в Мадриді другій сіяній парі Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США).

Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(2), 2:6.

В першому сеті Синякова і Таунсенд відіграли подачу суперниць на партію за рахунку 4:5 і згодом впевнено провели тай-брейк.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Фінал парного розряду, 3 травня

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) – Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер (-) 7:6(2), 6:2

Нагадаємо, що напередодні у вирішальному матчі одиночного розряду українка Марта Костюк обіграла Мірру Андрєєву й стала чемпіонкою змагань.

