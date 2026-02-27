Сачко вийшов у фінал парного розряду на челенджері у Швейцарії

Український тенісист Віталій Сачко разом із напарником Стефаном Латиновичем вийшли у фінал турніру серії челенджер, що відбувається у швейцарському Лугано. У півфінальному поєдинку вони перемогли місцеву пару Йохан Ніклс/Джеффрі фон дер Шуленбург.

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 10-7.

Сhallenger Citta Di Lugano – ATP Challenger Tour 75

Лугано, Швейцарія, хард

Призовий фонд: €97 ,640

Півфінал парного розряду, 27 лютого

Віталій Сачко (Україна)/Стефан Латинович (Сербія) – Йохан Ніклс/Джеффрі фон дер Шуленбург (Швейцарія) 2:6, 6:4, 10-7

У фінальному матчі україно-сербська пара зіграє проти боснійського дуету Мірза Башич/Нерман Фатич.

Віталій Сачко 14 раз зіграє у фіналах челенджерів у парному розряді й боротиметься за 10 титул.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу АТР Сачко опустився на 2 позиції й посідає 181 місце.