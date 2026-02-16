Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Алькарас лідирує, Сачко опустився на дві сходинки в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 16 лютого 2026, 08:35
Алькарас лідирує, Сачко опустився на дві сходинки в оновленому рейтингу АТР
Карлос Алькарас
Australian Open

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 16 лютого.

Представники топ-5 минулого тижня не брали участь у змаганнях, тому залишилися на своїх місцях. Єдиною зміною в першій десятці став підйом австралійця Алекса де Мінора з 8 на 6 позицію завдяки виграшу турніру серії АТР 500 в Роттердамі.

Перша ракетка України Віталій Сачко опустився на 2 сходинки й посідає 181 місце.

Олег Приходько, навпаки, піднявся на стільки ж рядків і йде 353-м. В'ячеслав Бєлінський залишився 368-м.

Вадим Урсу і Владислав Орлов втратили декілька позицій, причому Владислав опинився поза межами п'ятої сотні.

Рейтинг ATP

  1. (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 150 очок;
  2. (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 300;
  3. (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 280;
  4. (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 605;
  5. (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405;
  6. (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 250;
  7. (6). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 230;
  8. (7). Тейлор Фрітц (США) – 4 220;
  9. (9). Бен Шелтон (США) – 4 050;
  10. (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 405;

...

181 (179). Віталій Сачко (Україна) – 333;
353 (355). Олег Приходько (Україна) – 136;
368 (368). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;
433 (429). Вадим Урсу (Україна) – 110;
505 (500). Владислав Орлов (Україна) – 84.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишилася на 9 позиції в оновленому рейтингу WTA.

Віталій Сачко Карлос Алькарас Рейтинг ATP

Віталій Сачко

Алькарас продовжує лідирувати, Приходько став другою ракеткою України в оновленому рейтингу АТР
Сачко поступився у півфіналі кваліфікації турніру АТР 500 в Роттердамі
Капітан збірної України – про відсутність у заявці лідера команди: Це його рішення
Алькарас зміцнив лідерство, Сачко втратив чимало позицій в оновленому рейтингу АТР
Сачко не зумів довести до кінця камбек у півфіналі кваліфікації Australian Open

Останні новини