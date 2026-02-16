Алькарас лідирує, Сачко опустився на дві сходинки в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 16 лютого.

Представники топ-5 минулого тижня не брали участь у змаганнях, тому залишилися на своїх місцях. Єдиною зміною в першій десятці став підйом австралійця Алекса де Мінора з 8 на 6 позицію завдяки виграшу турніру серії АТР 500 в Роттердамі.

Перша ракетка України Віталій Сачко опустився на 2 сходинки й посідає 181 місце.

Олег Приходько, навпаки, піднявся на стільки ж рядків і йде 353-м. В'ячеслав Бєлінський залишився 368-м.

Вадим Урсу і Владислав Орлов втратили декілька позицій, причому Владислав опинився поза межами п'ятої сотні.

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 150 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 300; (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 280; (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 605; (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405; (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 250; (6). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 230; (7). Тейлор Фрітц (США) – 4 220; (9). Бен Шелтон (США) – 4 050; (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 405;

...

181 (179). Віталій Сачко (Україна) – 333;

353 (355). Олег Приходько (Україна) – 136;

368 (368). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;

433 (429). Вадим Урсу (Україна) – 110;

505 (500). Владислав Орлов (Україна) – 84.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишилася на 9 позиції в оновленому рейтингу WTA.