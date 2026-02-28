Сачко став переможцем парного розряду на челенджері у Швейцарії
Віталій Сачко
ФТУ
Український тенісист Віталій Сачко разом із напарником Стефаном Латиновичем із Сербії стали чемпіонами парного розряду на турнірі серії челенджер, що відбувався у швейцарському Лугано. У фінальному матчі вони перемогли представників Боснії та Герцеговини, дует Мірза Башич/Нерман Фатич.
Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.
Сhallenger Citta Di Lugano – ATP Challenger Tour 75
Лугано, Швейцарія, хард
Призовий фонд: €97,640
Фінал парного розряду, 28 лютого
Віталій Сачко (Україна)/Стефан Латинович (Сербія) – Мірза Башич/Нерман Фатич (Боснія та Герцеговина) 6:3, 6:4
Віталій Сачко провів 14 фінал челенджерів у парному розряді й здобув 10 титул.
Нагадаємо, що напередодні Сачко і Латинович обіграли у півфінальному поєдинку місцеву пару Йохан Ніклс/Джеффрі фон дер Шуленбург.