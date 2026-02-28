Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сачко став переможцем парного розряду на челенджері у Швейцарії

Станіслав Матусевич — 28 лютого 2026, 16:00
Сачко став переможцем парного розряду на челенджері у Швейцарії
Віталій Сачко
ФТУ

Український тенісист Віталій Сачко разом із напарником Стефаном Латиновичем із Сербії стали чемпіонами парного розряду на турнірі серії челенджер, що відбувався у швейцарському Лугано. У фінальному матчі вони перемогли представників Боснії та Герцеговини, дует Мірза Башич/Нерман Фатич.

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

Сhallenger Citta Di Lugano ATP Challenger Tour 75
Лугано, Швейцарія, хард
Призовий фонд: €97,640
Фінал парного розряду, 28 лютого

Віталій Сачко (Україна)/Стефан Латинович (Сербія) – Мірза Башич/Нерман Фатич (Боснія та Герцеговина) 6:3, 6:4

Віталій Сачко провів 14 фінал челенджерів у парному розряді й здобув 10 титул.

Нагадаємо, що напередодні Сачко і Латинович обіграли у півфінальному поєдинку місцеву пару Йохан Ніклс/Джеффрі фон дер Шуленбург.

парний розряд Віталій Сачко

Віталій Сачко

Сачко вийшов у фінал парного розряду на челенджері у Швейцарії
Алькарас відривається від Сіннера, Сачко втратив 4 позиції в оновленому рейтингу АТР
Алькарас лідирує, Сачко опустився на дві сходинки в оновленому рейтингу АТР
Алькарас продовжує лідирувати, Приходько став другою ракеткою України в оновленому рейтингу АТР
Сачко поступився у півфіналі кваліфікації турніру АТР 500 в Роттердамі

Останні новини