Сачко став переможцем парного розряду на челенджері у Швейцарії

Український тенісист Віталій Сачко разом із напарником Стефаном Латиновичем із Сербії стали чемпіонами парного розряду на турнірі серії челенджер, що відбувався у швейцарському Лугано. У фінальному матчі вони перемогли представників Боснії та Герцеговини, дует Мірза Башич/Нерман Фатич.

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

Сhallenger Citta Di Lugano – ATP Challenger Tour 75

Лугано, Швейцарія, хард

Призовий фонд: €97,640

Фінал парного розряду, 28 лютого

Віталій Сачко (Україна)/Стефан Латинович (Сербія) – Мірза Башич/Нерман Фатич (Боснія та Герцеговина) 6:3, 6:4

Віталій Сачко провів 14 фінал челенджерів у парному розряді й здобув 10 титул.

Нагадаємо, що напередодні Сачко і Латинович обіграли у півфінальному поєдинку місцеву пару Йохан Ніклс/Джеффрі фон дер Шуленбург.