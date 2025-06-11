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Людмила Кіченок зіграє у парному півфіналі на турнірі WTA 500 у Лондоні

Станіслав Матусевич — 11 червня 2025, 15:45
Людмила Кіченок зіграє у парному півфіналі на турнірі WTA 500 у Лондоні
Людмила Кіченок
Getty images

Людмила Кіченок і новозеландка Ерін Раутліфф вийшли у півфінал парного розряду турніру серії WTA 500 у Лондоні. У чвертьфінальному матчі перші сіяні обіграли британський дует Кеті Бултер/Емма Радукану.

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 7:5.

Кіченок та Раутліфф за гру 3 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 1 помилка на подачі та 1 брейк.

The HSBC Championships – WTA 500
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Чвертьфінал парного розряду, 11 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – Кеті Бултер/Емма Радукану (Велика Британія) 6:2, 7:5

Суперниці Кіченок і Раутліфф по півфіналу змагань поки невідомі, адже завершилися ще не всі матчі першого кола парних змагань.

Нагадаємо, що напередодні Кіченок і Раутліфф перемогли на двох тай-брейках іншу британську пару, Джоді Барредж/Сонай Картал.

Людмила Кіченок WTA 500

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