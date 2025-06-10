Кіченок з Раутліфф вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру WTA в Лондоні

Людмила Кіченок разом із новозеландкою Ерін Раутліфф вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 500 у Лондоні. У стартовому матчі перші сіяні обіграли британський дует Джоді Барредж/Сонай Картал.

Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(8), 7:6(1).

Кіченок та Раутліфф за гру 5 разів подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку їхніх суперниць жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

The HSBC Championships – WTA 500

Лондон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло парного розряду, 10 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – Джоді Барредж/Сонай Картал (Велика Британія) 7:6(8), 7:6(1)

Раніше пари не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Кіченок і Раутліфф зіграють проти іншого британського дуету Кеті Бултер/Емма Радукану.

Нагадаємо, що на Ролан Гаррос 2025 Людмила Кіченок разом з хорватом Мате Павичем поступилися у чвертьфіналі міксту парі Дезіре Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія).