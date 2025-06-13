Кіченок і Раутліфф програли у парному півфіналі на турнірі WTA 500 у Лондоні

Людмила Кіченок і новозеландка Ерін Раутліфф не змогли вийти у фінал парного розряду турніру серії WTA 500 у Лондоні. У півфінальному матчі перші сіяні розгромно поступилися дуету Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Гра тривала лише 58 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

Кіченок та Раутліфф за гру не подавали навиліт, зробили 9 (!) подвійних помилок та 2 брейки. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 6 помилок на подачі та 6 брейків.

The HSBC Championships – WTA 500

Лондон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Півфінал парного розряду, 13 червня

Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) – Людмила Кіченок (Україна)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) 6:1, 6:2

Суперниці Мухаммад і Схюрс по вирішальному матчу змагань визначаться у протистоянні дуетів Еллен Перес (Австралія)/Чжан Шуай (Китай) та Анна Даніліна (Казахстан)/Діана Шнайдер (-).

Нагадаємо, що у першому колі Кіченок і Раутліфф перемогли на двох тай-брейках британську пару Джоді Барредж/Сонай Картал, а у чвертьфіналі обіграли інших британок, Кеті Бултер/Емма Радукану.