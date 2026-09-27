Звєрєв приніс збірній Європи перемогу над командою Світу в Кубку Лейвера

Збірна Європи обіграла команду Світу у щорічному Кубку Лейвера, який відбувався в Лондоні.

Протистояння завершилося з рахунком 13:5.

27 вересня європейці здобули дві перемоги у двох матчах і першими здобули 13 очок, необхідних для загального тріумфу у змаганні.

Спочатку Флавіо Коболлі та Якуб Меншик обіграли Алекса де Мінора і Тейлора Фрітца з рахунком 7:5, 6:3.

Згодом Александр Звєрєв переміг Лернера Тьєна також у двох партіях – 7:6(3), 6:3.

Кубок Лейвера Лондон, Велика Британія, хард, зал

Третій день, 27 вересня

Європа – Світ 13:5

Флавіо Коболлі/Якуб Меншик (Європа) – Алекс де Мінор/Тейлор Фрітц (Світ) 7:5, 6:3

Александр Звєрєв (Європа) – Лернер Тьєн (Світ) 7:6(3), 6:3

За кожну перемогу в перший день турніру збірним нараховувалося по одному очку, у другий день – по два, у третій день – по три.

Збірна Європи лідирувала після кожного дня змагань і здобула підсумкову перемогу вперше з 2024 року. За дев'ять розіграшів Кубку Лейвера європейці виграли вшосте. Наступного сезону турнір відбудеться в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що чемпіонками жіночого Кубку Біллі Джин Кінг стала збірна Чехії, яка в фіналі обіграла Україну.