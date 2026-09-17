Визначилися склади команд Європи і Світу на Кубок Лейвера

Стали відомі остаточні склади команд Європи і Світу на тенісний Кубок Лейвера, який відбудеться з 25 по 27 вересні в Лондоні.

Про це повідомив офіційний сайт турніру.

Склад збірної Європи

Александр Звєрєв (Німеччина)

Карлос Алькарас (Іспанія)

Флавіо Коболлі (Італія)

Якуб Меншик (Чехія)

Рафаель Ходар (Іспанія)

Каспер Рууд (Норвегія)

Склад збірної Світу

Алекс де Мінор (Австралія)

Брендон Накашима (США)

Тейлор Фрітц (США)

Александр Бублік (Казахстан)

Лернер Тьєн (США)

Франсіско Черундоло (Аргентина)

У збірній Світу Накашима замінив свого співвітчизника Бена Шелтона, а Черундоло виступить замість іншого американця, Томмі Пола.

Нагадаємо, що у 2025 році збірна Світу обіграла команду Європи, що стало для неї третім виграшем з чотирьох останніх розіграшів Кубка Лейвера. Тоді американська команда скоротила загальне відставання від Європи – 3:5.