Визначилися склади команд Європи і Світу на Кубок Лейвера
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Стали відомі остаточні склади команд Європи і Світу на тенісний Кубок Лейвера, який відбудеться з 25 по 27 вересні в Лондоні.
Про це повідомив офіційний сайт турніру.
Склад збірної Європи
- Александр Звєрєв (Німеччина)
- Карлос Алькарас (Іспанія)
- Флавіо Коболлі (Італія)
- Якуб Меншик (Чехія)
- Рафаель Ходар (Іспанія)
- Каспер Рууд (Норвегія)
Склад збірної Світу
- Алекс де Мінор (Австралія)
- Брендон Накашима (США)
- Тейлор Фрітц (США)
- Александр Бублік (Казахстан)
- Лернер Тьєн (США)
- Франсіско Черундоло (Аргентина)
У збірній Світу Накашима замінив свого співвітчизника Бена Шелтона, а Черундоло виступить замість іншого американця, Томмі Пола.
Нагадаємо, що у 2025 році збірна Світу обіграла команду Європи, що стало для неї третім виграшем з чотирьох останніх розіграшів Кубка Лейвера. Тоді американська команда скоротила загальне відставання від Європи – 3:5.