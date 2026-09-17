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Визначилися склади команд Європи і Світу на Кубок Лейвера

Станіслав Матусевич — 17 вересня 2026, 19:02
Визначилися склади команд Європи і Світу на Кубок Лейвера
Getty images

Стали відомі остаточні склади команд Європи і Світу на тенісний Кубок Лейвера, який відбудеться з 25 по 27 вересні в Лондоні.

Про це повідомив офіційний сайт турніру.

Склад збірної Європи

  • Александр Звєрєв (Німеччина)
  • Карлос Алькарас (Іспанія)
  • Флавіо Коболлі (Італія)
  • Якуб Меншик (Чехія)
  • Рафаель Ходар (Іспанія)
  • Каспер Рууд (Норвегія)

Склад збірної Світу

  • Алекс де Мінор (Австралія)
  • Брендон Накашима (США)
  • Тейлор Фрітц (США)
  • Александр Бублік (Казахстан)
  • Лернер Тьєн (США)
  • Франсіско Черундоло (Аргентина)

У збірній Світу Накашима замінив свого співвітчизника Бена Шелтона, а Черундоло виступить замість іншого американця, Томмі Пола.

Нагадаємо, що у 2025 році збірна Світу обіграла команду Європи, що стало для неї третім виграшем з чотирьох останніх розіграшів Кубка Лейвера. Тоді американська команда скоротила загальне відставання від Європи – 3:5.

Кубок Лейвера

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