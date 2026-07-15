Шестеро представників першої десятки рейтингу: визначилися склади команд на Кубок Лейвера
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Стали відомі склади збірних Європи та Світу на тенісний Кубок Лейвера, який відбудеться з 25 по 27 вересні в Лондоні.
Про це повідомляє офіційний сайт змагання.
Склад збірної Європи
- Александр Звєрєв (Німеччина)
- Карлос Алькарас (Іспанія)
- Флавіо Коболлі (Італія)
- Якуб Меншик (Чехія)
- Рафаель Ходар (Іспанія)
Ще один гравець буде визначений пізніше
Склад збірної Світу
- Алекс де Мінор (Австралія)
- Бен Шелтон (США)
- Тейлор Фрітц (США)
- Александр Бублік (Казахстан)
- Лернер Тьєн (США)
- Томмі Пол (США)
Нагадаємо, що в 2025 році збірна Світу обіграла команду Європи, що стало для неї третім виграшем з чотирьох останніх розіграшів Кубка Лейвера. Тоді американська команда скоротила загальне відставання від Європи – 3:5.