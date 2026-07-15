Шестеро представників першої десятки рейтингу: визначилися склади команд на Кубок Лейвера

Стали відомі склади збірних Європи та Світу на тенісний Кубок Лейвера, який відбудеться з 25 по 27 вересні в Лондоні.

Про це повідомляє офіційний сайт змагання.

Склад збірної Європи

Александр Звєрєв (Німеччина)

Карлос Алькарас (Іспанія)

Флавіо Коболлі (Італія)

Якуб Меншик (Чехія)

Рафаель Ходар (Іспанія)

Ще один гравець буде визначений пізніше

Склад збірної Світу

Алекс де Мінор (Австралія)

Бен Шелтон (США)

Тейлор Фрітц (США)

Александр Бублік (Казахстан)

Лернер Тьєн (США)

Томмі Пол (США)

Нагадаємо, що в 2025 році збірна Світу обіграла команду Європи, що стало для неї третім виграшем з чотирьох останніх розіграшів Кубка Лейвера. Тоді американська команда скоротила загальне відставання від Європи – 3:5.