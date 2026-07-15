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Шестеро представників першої десятки рейтингу: визначилися склади команд на Кубок Лейвера

Станіслав Матусевич — 15 липня 2026, 14:29
Шестеро представників першої десятки рейтингу: визначилися склади команд на Кубок Лейвера
Getty images

Стали відомі склади збірних Європи та Світу на тенісний Кубок Лейвера, який відбудеться з 25 по 27 вересні в Лондоні.

Про це повідомляє офіційний сайт змагання.

Склад збірної Європи

  • Александр Звєрєв (Німеччина)
  • Карлос Алькарас (Іспанія)
  • Флавіо Коболлі (Італія)
  • Якуб Меншик (Чехія)
  • Рафаель Ходар (Іспанія)

Ще один гравець буде визначений пізніше

Склад збірної Світу

  • Алекс де Мінор (Австралія)
  • Бен Шелтон (США)
  • Тейлор Фрітц (США)
  • Александр Бублік (Казахстан)
  • Лернер Тьєн (США)
  • Томмі Пол (США)

Нагадаємо, що в 2025 році збірна Світу обіграла команду Європи, що стало для неї третім виграшем з чотирьох останніх розіграшів Кубка Лейвера. Тоді американська команда скоротила загальне відставання від Європи – 3:5.

Кубок Лейвера

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