Збірна Європи продовжує лідирувати після другого дня Кубку Лейвера

Тенісисти збірних Європи та Світу обмінялися перемогами у другий день Кубку Лейвера. Рахунок перед завершальними матчами став 7:5 на користь Європи.

Перші матчі другого дня змагань складалися вдало для команди Світу. Спочатку Лернер Тьєн (13) здолав Флавіо Коболлі (7) з рахунком 6:3, 2:6, 10-7 і став у 20 років наймолодшим за дев'ятирічну історію турніру представником збірної Світу, який обігрував суперника з топ-10 рейтингу АТР.

Алекс де Мінор (9) переміг Александра Звєрєва (2) – 2:6, 7:6(5), 11-9, відігравши матч-пойнт на вирішальному супертай-брейку.

Далі за справу взявся екслідер світового рейтингу Карлос Алькарас (3). Іспанець впорався з Тейлором Фрітцом (10) з рахунком 6:3, 4:6, 13-11, ліквідувавши два матч-пойнта суперника.

У парному поєдинку Каспер Рууд та той-таки Звєрєв обіграли Александра Бубліка і Брендона Накашиму – 6:4, 7:6(7).

Кубок Лейвера Лондон, Велика Британія, хард, зал

Другий день, 26 вересня

Європа – Світ 7:5

Флавіо Коболлі (Європа) – Лернер Тьєн (Світ) 3:6, 6:2, 7-10

Александр Звєрєв (Європа) – Алекс де Мінор (Світ) 6:2, 6:7(5), 9-11

Карлос Алькарас (Європа) – Тейлор Фрітц (Світ) 6:3, 4:6, 13-11

Каспер Рууд/Александр Звєрєв (Європа) – Александр Бублік/Брендон Накашима (Світ) 6:4, 7:6(7)

За кожну перемогу в перший день турніру збірним нараховується по одному очку, у другий день – по два, у третій день – по три. Переможницею стає команда, яка першою набирає 13 очок.

Таким чином, для загального успіху в останній день змагань збірній Європи потрібно виграти два з чотирьох матчів, команді Світу – 3.

Нагадаємо, що після стартового дня Кубку Лейвера Європа була попереду з рахунком 3:1.