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Визначилися склади команд Європи і Світу на перший день Кубку Лейвера

Станіслав Матусевич — 24 вересня 2026, 17:40
Визначилися склади команд Європи і Світу на перший день Кубку Лейвера
Getty images

Капітани команд Європи і Світу, відповідно, Яннік Ноа та Андре Агассі, визначили гравців, які вийдуть на корт у перший день щорічного Кубку Лейвера. Турнір відбудеться в Лондоні з 25 по 27 вересня.

Про це повідомив офіційний сайт змагань.

Капітани подали свої заявки на стартовий день у форматі "сліпого вибору" – не знаючи заздалегідь, кого поставить суперник.

Пари першого дня Кубку Лейвера

  • Каспер Рууд (Європа) – Франсіско Черундоло (Світ)
  • Якуб Меншик (Європа) – Брендон Накашима (Світ)
  • Рафаель Ходар (Європа) – Александр Бублік (Світ)
  • Карлос Алькарас/Якуб Меншик (Європа) – Александр Бублік/Тейлор Фрітц (Світ)

Протягом трьох днів команди проведуть до 12 матчів: дев'ять одиночних і три парні. За перемогу в п'ятницю нараховується одне очко, у суботу – два, у неділю – три. Для загальної перемоги потрібно першими набрати 13 очок.

Нагадаємо, що в 2025 році збірна Світу обіграла команду Європи, що стало для неї третім виграшем з чотирьох останніх розіграшів Кубка Лейвера. Тоді американська команда скоротила загальне відставання від Європи – 3:5.

Кубок Лейвера

Кубок Лейвера

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