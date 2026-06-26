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Капітан збірної Світу Андре Агассі визначився з повним складом команди на Кубок Лейвера

Володимир Слюсарь — 26 червня 2026, 04:55
Капітан збірної Світу Андре Агассі визначився з повним складом команди на Кубок Лейвера
Лернер Тьєн і Томмі Пол
Laver Cup

Капітан збірної Світу Андре Агассі сформував повний склад команди на тенісний турнір Кубок Лейвера-2026, який пройде в Лондоні з 25 по 27 вересня.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Наставник додав до заявки американців Лернера Тьєна і Томмі Пола, які приєдналися до Бена Шелтона, Алекса де Мінора, Тейлора Фрітца та Александра Бублика.

Томмі Пол зіграє на турнірі втретє, а для 20-річного Лернера Тьєна ці змагання стануть дебютними після успішних виступів на Australian Open, Next Gen ATP Finals та турнірах у Меці й Женеві.

Суперник американців – збірна Європи під керівництвом Янніка Ноа – поки не сформувала повний склад, маючи у заявці Карлоса Алькараса, Александра Звєрєва, Флавіо Коболлі та Якуба Меншика.

Нагадаємо, що в 2025 році збірна Світу обіграла команду Європи, що стало для неї третім виграшем з чотирьох останніх розіграшів Кубка Лейвера. Тоді американська команда скоротила загальне відставання від Європи: 3:5.

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