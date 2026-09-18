Україна – Кіпр: відбулося жеребкування зустрічі Кубку Девіса

Відбулося жеребкування матчевої зустрічі Кубку Девіса між збірними України та Кіпру, яка пройде 19 – 20 вересня.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Розклад матчів:

19 вересня

Георгій Кравченко — Фотос Фотіадес

Олексій Крутих — Меліос Ефстафіу

Неділя, 20 вересня

Владислав Орлов/Олександр Овчаренко — Меліос Ефстафіу/Елефтеріос Неос

Георгій Кравченко — Меліос Ефстафіу

Олексій Крутих — Фотос Фотіаде

Матчева зустріч України та Кіпру відбудеться у кіпрській Нікосії на хардових кортах. Переможець двобою вийде до плейоф Першої Світової групи.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку в лютому збірна України програла Люксембургу у матчі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса та понизилася до Другої групи.