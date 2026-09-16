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Суперники збірної України у Кубку Девіса оголосили склад на матчеву зустріч

Станіслав Матусевич — 16 вересня 2026, 12:52
Суперники збірної України у Кубку Девіса оголосили склад на матчеву зустріч
Збірна Кіпру з тенісу
btu.org.ua

Стала відома заявка чоловічої збірної Кіпру з тенісу на матч Другої Світової групи Кубку Девіса проти команди України.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Матчева зустріч відбудеться 19-20 вересня у кіпрській Нікосії на хардових кортах. В її межах заплановано п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний. Ігри проходитимуть у трисетовому форматі (до двох перемог за партіями). Переможець двобою вийде до плейоф Першої Світової групи.

Склад збірної Кіпру

  • Меліос Ефстатіу (653)
  • Фотос Фотіадес (1996)
  • Елефтеріос Неос (318 у парному розряді)
  • Ніколас Кемпбелл (без рейтингу)
  • Стиліанос Христодулу (без рейтингу)

Команда України оголосила свою заявку раніше.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку в лютому збірна України програла Люксембургу у матчі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса та понизилася до Другої групи.

Кубок Девіса Збірна України з тенісу

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