Суперники збірної України у Кубку Девіса оголосили склад на матчеву зустріч

Стала відома заявка чоловічої збірної Кіпру з тенісу на матч Другої Світової групи Кубку Девіса проти команди України.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Матчева зустріч відбудеться 19-20 вересня у кіпрській Нікосії на хардових кортах. В її межах заплановано п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний. Ігри проходитимуть у трисетовому форматі (до двох перемог за партіями). Переможець двобою вийде до плейоф Першої Світової групи.

Склад збірної Кіпру

Меліос Ефстатіу (653)

Фотос Фотіадес (1996)

Елефтеріос Неос (318 у парному розряді)

Ніколас Кемпбелл (без рейтингу)

Стиліанос Христодулу (без рейтингу)

Команда України оголосила свою заявку раніше.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку в лютому збірна України програла Люксембургу у матчі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса та понизилася до Другої групи.