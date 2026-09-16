Суперники збірної України у Кубку Девіса оголосили склад на матчеву зустріч
Збірна Кіпру з тенісу
btu.org.ua
Стала відома заявка чоловічої збірної Кіпру з тенісу на матч Другої Світової групи Кубку Девіса проти команди України.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Матчева зустріч відбудеться 19-20 вересня у кіпрській Нікосії на хардових кортах. В її межах заплановано п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний. Ігри проходитимуть у трисетовому форматі (до двох перемог за партіями). Переможець двобою вийде до плейоф Першої Світової групи.
Склад збірної Кіпру
- Меліос Ефстатіу (653)
- Фотос Фотіадес (1996)
- Елефтеріос Неос (318 у парному розряді)
- Ніколас Кемпбелл (без рейтингу)
- Стиліанос Христодулу (без рейтингу)
Команда України оголосила свою заявку раніше.
Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку в лютому збірна України програла Люксембургу у матчі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса та понизилася до Другої групи.