Визначився наступний суперник збірної України в Кубку Девіса

Чоловіча збірна України з тенісу дізналася свого наступного суперника в Кубку Девіса. Наша команда в межах Другої Світової групи на виїзді зустрінеться проти збірної Кіпру.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матчева зустріч відбудеться 18-19 або 19-20 вересня. Для загальної перемоги необхідно виграти три з п'яти поєдинків, чотири з яких є одиночними, і один – парним.

Зазначимо, що найкращий тенісист збірної Кіпру, Менелаос Ефстатіу, у світовому рейтингу посідає 779 позицію, тоді як перша ракетка України Віталій Сачко йде 179-м.

До Другої Світової групи збірна України понизилася після поразки в плейоф Першої групи від команди Люксембургу. Внаслідок цього Україна втратила 6 позицій у чоловічому рейтингу націй.