Збірна України дізналася позицію в оновленому рейтингу націй після поразки від Люксембургу

ITF опублікувала оновлений рейтинг чоловічих тенісних збірних. Україна після виїзної поразки від Люксембургу з рахунком 1:3 опустилася з 41-го на 47 місце.

Про це повідомляє офіційний сайт Кубку Девіса.

Лідирувати продовжує зі значним відривом від переслідувачів чемпіон Кубку Девіса 2025 збірна Італії.

У вересні збірна України зіграє у Другій Світовій групі за право вийти до етапу плейоф Першої Світової групи. Разом з Україною на цій стадії гратимуть 12 збірних, які також програли свої матчі у плейоф Першої Світової групи, і 13 команд, які виграли в матчах плейоф Другої Світової групи.

Наша збірна на цьому етапі потрапила до числа сіяних команд, відповідно, зустрінеться з однією з несіяних збірних.

Сіяні команди

Португалія

Боснія і Герцеговина

Ізраїль

Казахстан

Єгипет

Румунія

Україна

Марокко

Мексика

Уругвай

Туніс

Ліван

Гонконг

Несіяні команди

Естонія

Сальвадор

Пакистан

ПАР

Словенія

Таїланд

Болівія

Кіпр

Домініканська Республіка

Сирія

Індонезія

Нігерія

Бермудські Острови

Наразі невідомо, коли відбудеться жеребкування матчів Другої Світової групи.

