Збірна України дізналася позицію в оновленому рейтингу націй після поразки від Люксембургу
ITF опублікувала оновлений рейтинг чоловічих тенісних збірних. Україна після виїзної поразки від Люксембургу з рахунком 1:3 опустилася з 41-го на 47 місце.
Про це повідомляє офіційний сайт Кубку Девіса.
Лідирувати продовжує зі значним відривом від переслідувачів чемпіон Кубку Девіса 2025 збірна Італії.
У вересні збірна України зіграє у Другій Світовій групі за право вийти до етапу плейоф Першої Світової групи. Разом з Україною на цій стадії гратимуть 12 збірних, які також програли свої матчі у плейоф Першої Світової групи, і 13 команд, які виграли в матчах плейоф Другої Світової групи.
Наша збірна на цьому етапі потрапила до числа сіяних команд, відповідно, зустрінеться з однією з несіяних збірних.
Сіяні команди
- Португалія
- Боснія і Герцеговина
- Ізраїль
- Казахстан
- Єгипет
- Румунія
- Україна
- Марокко
- Мексика
- Уругвай
- Туніс
- Ліван
- Гонконг
Несіяні команди
- Естонія
- Сальвадор
- Пакистан
- ПАР
- Словенія
- Таїланд
- Болівія
- Кіпр
- Домініканська Республіка
- Сирія
- Індонезія
- Нігерія
- Бермудські Острови
Наразі невідомо, коли відбудеться жеребкування матчів Другої Світової групи.
Нагадаємо, що на сайті Чемпіон можна ознайомитись із підсумковим оглядом матчу плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса Люксембург – Україна.