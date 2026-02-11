Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Збірна України дізналася позицію в оновленому рейтингу націй після поразки від Люксембургу

Станіслав Матусевич — 11 лютого 2026, 13:48
Збірна України дізналася позицію в оновленому рейтингу націй після поразки від Люксембургу
Збірна України з тенісу
ФТУ

ITF опублікувала оновлений рейтинг чоловічих тенісних збірних. Україна після виїзної поразки від Люксембургу з рахунком 1:3 опустилася з 41-го на 47 місце.

Про це повідомляє офіційний сайт Кубку Девіса.

Лідирувати продовжує зі значним відривом від переслідувачів чемпіон Кубку Девіса 2025 збірна Італії.

У вересні збірна України зіграє у Другій Світовій групі за право вийти до етапу плейоф Першої Світової групи. Разом з Україною на цій стадії гратимуть 12 збірних, які також програли свої матчі у плейоф Першої Світової групи, і 13 команд, які виграли в матчах плейоф Другої Світової групи.

Наша збірна на цьому етапі потрапила до числа сіяних команд, відповідно, зустрінеться з однією з несіяних збірних.

Сіяні команди

  • Португалія
  • Боснія і Герцеговина
  • Ізраїль
  • Казахстан
  • Єгипет
  • Румунія
  • Україна
  • Марокко
  • Мексика
  • Уругвай
  • Туніс
  • Ліван
  • Гонконг

Несіяні команди

  • Естонія
  • Сальвадор
  • Пакистан
  • ПАР
  • Словенія
  • Таїланд
  • Болівія
  • Кіпр
  • Домініканська Республіка
  • Сирія
  • Індонезія
  • Нігерія
  • Бермудські Острови

Наразі невідомо, коли відбудеться жеребкування матчів Другої Світової групи.

Нагадаємо, що на сайті Чемпіон можна ознайомитись із підсумковим оглядом матчу плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса Люксембург – Україна.

Кубок Девіса Збірна України з тенісу

Кубок Девіса

Без Сачка – жодних надій на успіх: підсумки поразки збірної України в Кубку Девіса
Овчаренко підсолодив гіркоту поразки збірної України в Кубку Девіса
"Сухий" розгром: збірна України програла Люксембургу в Кубку Девіса
Лідер збірної Сербії потрапив у лікарню після матчу Кубку Девіса
Збірна України програє Люксембургу в Кубку Девіса після першого змагального дня

Останні новини