Визначився склад збірної України на матч Другої Світової групи Кубку Девіса

Стала відома заявка чоловічої збірної України з тенісу на поєдинок Другої Світової групи Кубку Девіса проти команди Кіпру.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Матчева зустріч відбудеться 19-20 вересня у кіпрській Нікосії на хардових кортах. В її межах відбудеться п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний. Ігри проходитимуть у трисетовому форматі (до двох перемог за партіями). Переможець двобою вийде до плей-оф Першої Світової групи.

Склад збірної України

Георгій Кравченко (392)

Владислав Орлов (436)

Олексій Крутих (448)

Олександр Овчаренко (629)

Володимир Якубенко (1064)

Для Кравченка та Якубенка це дебютний виклик до національної збірної.

Зазначимо, що втретє поспіль не потрапив до заявки найкращий за рейтингом український тенісист Віталій Сачко (188).

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку в лютому збірна України програла команді Люксембургу у матчі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса та понизилася до Другої групи.