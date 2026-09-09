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Визначився склад збірної України на матч Другої Світової групи Кубку Девіса

Станіслав Матусевич — 9 вересня 2026, 17:04
Визначився склад збірної України на матч Другої Світової групи Кубку Девіса
Чоловіча збірна України з тенісу
ФТУ

Стала відома заявка чоловічої збірної України з тенісу на поєдинок Другої Світової групи Кубку Девіса проти команди Кіпру.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Матчева зустріч відбудеться 19-20 вересня у кіпрській Нікосії на хардових кортах. В її межах відбудеться п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний. Ігри проходитимуть у трисетовому форматі (до двох перемог за партіями). Переможець двобою вийде до плей-оф Першої Світової групи.

Склад збірної України

  • Георгій Кравченко (392)
  • Владислав Орлов (436)
  • Олексій Крутих (448)
  • Олександр Овчаренко (629)
  • Володимир Якубенко (1064)

Для Кравченка та Якубенка це дебютний виклик до національної збірної.

Зазначимо, що втретє поспіль не потрапив до заявки найкращий за рейтингом український тенісист Віталій Сачко (188).

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку в лютому збірна України програла команді Люксембургу у матчі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса та понизилася до Другої групи.

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