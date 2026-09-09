Визначився склад збірної України на матч Другої Світової групи Кубку Девіса
Стала відома заявка чоловічої збірної України з тенісу на поєдинок Другої Світової групи Кубку Девіса проти команди Кіпру.
Про це повідомляє Федерація тенісу України.
Матчева зустріч відбудеться 19-20 вересня у кіпрській Нікосії на хардових кортах. В її межах відбудеться п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний. Ігри проходитимуть у трисетовому форматі (до двох перемог за партіями). Переможець двобою вийде до плей-оф Першої Світової групи.
Склад збірної України
- Георгій Кравченко (392)
- Владислав Орлов (436)
- Олексій Крутих (448)
- Олександр Овчаренко (629)
- Володимир Якубенко (1064)
Для Кравченка та Якубенка це дебютний виклик до національної збірної.
Зазначимо, що втретє поспіль не потрапив до заявки найкращий за рейтингом український тенісист Віталій Сачко (188).
Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку в лютому збірна України програла команді Люксембургу у матчі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса та понизилася до Другої групи.