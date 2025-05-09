Збірна України буде несіяною у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг

Стало відомо, збірні команди яких країн будуть сіяними під час жеребкування фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг.

Деталі жеребкування оприлюднив офіційний сайт кубку Біллі Джин Кінг.

Посів команд визначався за оновленим рейтингом жіночих збірних. Під час процедури жеребкування, яке пройде 12 травня, у сітку спочатку будуть внесені сіяні команди, а після цього – несіяні. Збірна України потрапила до числа несіяних, тому стартовий поєдинок зіграє проти команди з першої четвірки.

Сіяні команди:

Італія Велика Британія США Іспанія

Несіяні команди:

5. Казахстан

6. Японія

7. Україна

8. Китай

Фінальний турнір відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському Шеньчжені. Протистояння розпочнуться з чвертьфінальної стадії й складатимуться з двох одиночних зустрічей та однієї парної.

Нагадаємо, що збірна України вперше у своїй історії пробилася у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.