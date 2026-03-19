П'ята ракетка світу знявся з Мастерсу в Маямі

П'ята ракетка світу італієць Лоренцо Музетті не зіграє на Мастерсі, який проходить в Маямі з 17 по 29 березня через травму правої руки.

Про це тенісист повідомив у своєму інстаграмі.

" Усім привіт, на жаль, мені довелося знятися з турніру в Маямі. Мені дуже подобається грати тут, але зараз мені потрібно трохи часу, щоб знову почуватися на корті на всі 100%. Дякую за вашу підтримку, і сподіваюся побачитися з вами вже під час ґрунтового сезону", – написав Музетті.

Раніше цього року Лоренцо пропустив місяць через травму ноги, отриману у чвертьфіналі Australian Open.

Замість Музетті в Маямі зіграє "лакі-лузер", який почне виступи одразу з другого кола.

Нагадаємо, що перша ракетка США може призупинити виступи через травму на невизначений термін.