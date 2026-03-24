Подрез впевнено вийшла у друге коло турніру ITF у Франції

Станіслав Матусевич — 24 березня 2026, 19:10
Подрез впевнено вийшла у друге коло турніру ITF у Франції
Вероніка Подрез (205) вийшла у друге коло турніру серії ITF W75 у французькому Круассі-Бобур. На старті змагань друга сіяна українка обіграла американку Вівіан Вольфф (324).

Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Старт матчу Вероніці не вдався, суперниця повела у першому сеті 4:1. Однак надалі все стало на свої місця, фаворитка переломила хід зустрічі й упевнено перемогла.

За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

ITF W50, Croissy-Beaubourg
Круассі-Бобур, Франція, хард
Призовий фонд: $40,000
Перше коло, 24 березня

Вероніка Подрез (Україна) – Вівіан Вольфф (США) 6:4, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між француженкою Дюн Вессо (742) та чешкою Вендулою Вальдманновою (293).

Нагадаємо, що Дар'я Снігур (110) пройшла у друге коло турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві після відмови від боротьби її суперниці, британки Гезер Вотсон (261).

ITF Вероніка Подрез

Вероніка Подрез

