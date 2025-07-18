14-річна Скляр продовжує перемагати на дорослому турнірі у Словенії

14-річна українська тенісистка Поліна Скляр вийшла у півфінал другого у своїй кар'єрі професійного турніру серії ITF W15, який проходить у словенському Кршко. У чвертьфіналі змагань вона перемогла свою однолітку Іду Вобкер (878, Німеччина).

Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:6(6).

За поєдинок Скляр не подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 8 разів помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

ITF W15, Krsko

Кршко, Словенія, грунт

Призовий фонд: $15,000

Чвертьфінал, 18 липня

Поліна Скляр (Україна) – Іда Вобкер (Німеччина) 6:4, 7:6(6)

У півфіналі змагань Поліна зіграє зі словачкою Іриною Балус, яка не має рейтингу.

Нагадаємо, що напередодні Скляр перемогла третю сіяну Амелі ван Імпе (658, Бельгія). У стартовому матчі змагань перша ракетка України серед юніорок обіграла Кароліну Рашдорф (1326, Німеччина) з рахунком 7:5, 6:2.