14-річна Скляр вийшла у чвертьфінал професійного турніру ITF у Словенії

14-річна українська тенісистка Поліна Скляр успішно виступає на другому для себе професійному турнірі серії ITF W15, який проходить у словенському Кршко. У другому колі змагань вона перемогла третю сіяну Амелі ван Імпе (658, Бельгія).

Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 7:6(2), 6:1.

За поєдинок Скляр 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

ITF W15, Krsko

Кршко, Словенія, грунт

Призовий фонд: $15,000

Друге коло, 17 липня

Поліна Скляр (Україна) – Амелі ван Імпе (Бельгія) 7:6(2), 6:1

У стартовому матчі змагань перша ракетка України серед юніорів перемогла Кароліну Рашдорф (1326, Німеччина) з рахунком 7:5, 6:2. У чвертьфіналі змагань Скляр зіграє з переможницею матчу між Ідою Вобкер (878, Німеччина) та Алею Сеніцею (1279, Словенія).

Нагадаємо, що напередодні Анастасія Соболєва вдало стартувала на турнірі ITF у чеському Оломоуці, перемігши італійку Саміру де Стефано (381).