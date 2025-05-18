Єсипчук стала чемпіонкою в парному розряді на турнірі ITF у Фінляндії

Українська тенісистка Дар'я Єсипчук стала переможницею парного розряду турніру серії ITF W15, який проходив у фінській Котці. У фіналі наша спортсменка разом із Маделіф Хейгеман з Нідерландів обіграли пару Поліна Бахмуткіна (-)/Астрід Бруне Олсен (Норвегія).

Матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

ITF W15, Kotka

Котка, Фінляндія, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 17 травня

Дар'я Єсипчук (Україна)/Маделіф Хейгеман (Нідерланди) – Поліна Бахмуткіна (-)/Астрід Бруне Олсен (Норвегія) 6:4, 6:2

Цікаво, що з трьох матчів до фіналу у двох із них суперниці Єсипчук і Хейгеман знімалися ще до початку гри.

19-річна Єсипчук провела свій дев'ятий фінал на рівні ITF у парному розряді й здобула свій 5 титул.

Нагадаємо, що п'ять українських тенісисток зіграють у парному розряді на Ролан Гаррос.