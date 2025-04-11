Знущальна подача Костюк у матчі з росіянкою стала найкращим ударом березня у WTA-турі

Українська тенісистка Марта Костюк виконала найкращий удар березня у WTA-турі.

Костюк перемогла у вболівальницькому голосуванні на офіційній сторінці WTA в Instagram.

У матчі третього кола на турнірі серії WTA 1000 в Маямі на матч-пойнті проти росіянки Блінкової українка виконала подачу з руки, яка стала ейсом. Саме цей удар і було визнано найкращим у минулому місяці.

Ice cold ace: Ukrainian tennis star Marta Kostyuk wraps up her victory over Russian Anna Blinkova at the Miami Open today with an underarm ace serve pic.twitter.com/E8KrHvdnmw — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) March 23, 2025

Нагадаємо, що Марта Костюк принесла збірній України перше очко в матчевому протистоянні з командою Польщі у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.