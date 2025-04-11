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Знущальна подача Костюк у матчі з росіянкою стала найкращим ударом березня у WTA-турі

Станіслав Матусевич — 11 квітня 2025, 18:01
Знущальна подача Костюк у матчі з росіянкою стала найкращим ударом березня у WTA-турі
Марта Костюк
Instagram

Українська тенісистка Марта Костюк виконала найкращий удар березня у WTA-турі.

Костюк перемогла у вболівальницькому голосуванні на офіційній сторінці WTA в Instagram.

У матчі третього кола на турнірі серії WTA 1000 в Маямі на матч-пойнті проти росіянки Блінкової українка виконала подачу з руки, яка стала ейсом. Саме цей удар і було визнано найкращим у минулому місяці.

Нагадаємо, що Марта Костюк принесла збірній України перше очко в матчевому протистоянні з командою Польщі у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

WTA Марта Костюк

Марта Костюк

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