Знущальна подача Костюк у матчі з росіянкою стала найкращим ударом березня у WTA-турі
Марта Костюк
Українська тенісистка Марта Костюк виконала найкращий удар березня у WTA-турі.
Костюк перемогла у вболівальницькому голосуванні на офіційній сторінці WTA в Instagram.
У матчі третього кола на турнірі серії WTA 1000 в Маямі на матч-пойнті проти росіянки Блінкової українка виконала подачу з руки, яка стала ейсом. Саме цей удар і було визнано найкращим у минулому місяці.
Нагадаємо, що Марта Костюк принесла збірній України перше очко в матчевому протистоянні з командою Польщі у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.