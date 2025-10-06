Костюк – про підсумки сезону-2025: Відчувала, ніби постійно наштовхуюся на стіну

Перед стартом турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані друга ракетка України Марта Костюк проаналізувала свій виступ у поточному сезоні.

Інтерв'ю з тенісисткою наводить Tennis365.

"Це мій останній турнір року, і ти починаєш замислюватися про все, що зробила, і могла б досягти кращих результатів. Цього року зі мною відбулося багато змін поза кортом у тому, як я роблю деякі речі, як ставлюся до життя, але водночас я відчувала, ніби постійно наштовхуюся на стіну.

Я програла багато матчів тенісисткам із топ-10, особливо на турнірах Grand Slam. Я доходила далеко в кожному з них, але не могла подолати вирішальний бар'єр у матчах із цими топовими суперницями", – відверто сказала Костюк.