Костюк – про підсумки сезону-2025: Відчувала, ніби постійно наштовхуюся на стіну
Перед стартом турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані друга ракетка України Марта Костюк проаналізувала свій виступ у поточному сезоні.
Інтерв'ю з тенісисткою наводить Tennis365.
"Це мій останній турнір року, і ти починаєш замислюватися про все, що зробила, і могла б досягти кращих результатів. Цього року зі мною відбулося багато змін поза кортом у тому, як я роблю деякі речі, як ставлюся до життя, але водночас я відчувала, ніби постійно наштовхуюся на стіну.
Я програла багато матчів тенісисткам із топ-10, особливо на турнірах Grand Slam. Я доходила далеко в кожному з них, але не могла подолати вирішальний бар'єр у матчах із цими топовими суперницями", – відверто сказала Костюк.
В кінцівці поточного сезону Марта вже будує плани на 2026 рік.
"Мої цілі на сезон-2026 – це мейджори. Це вже давно моя мета, і я все ще прагну стабільності, щоб завершити рік у топ-10. Мені не подобається ставити цілі у вигляді певного місця в рейтингу, тому що насправді це просто наслідок твоєї роботи.
Мені тільки треба спробувати і вдосконалити ті речі, які потрібно, щоб наступного року спробувати і піднятися на новий рівень", – зробила висновок Костюк.
Нагадаємо, що 7 жовтня Марта Костюк проведе одразу два матчі: в одиночному і парному розрядах на турнірі в Ухані.