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Подача Костюк у матчі з росіянкою номінована на найкращий удар місяця у WTA-турі

Станіслав Матусевич — 9 квітня 2025, 12:37
Подача Костюк у матчі з росіянкою номінована на найкращий удар місяця у WTA-турі
Марта Костюк
Getty images

Українка Марта Костюк може стати тенісисткою, яка виконала найкращий удар місяця у WTA-турі.

Жіноча тенісна асоціація відкрила голосування за найкращий удар березня.

Удар Костюк на турнірі в Маямі увійшов до числа найкращих у минулому місяці за версією WTA. У матчі третього кола проти росіянки Анни Блінкової 22-річна українка на матч-пойнті виконала подачу з руки, яка стала ейсом.

Віддати свій голос за Марту Костюк можна під публікацією на офіційній сторінці WTA в Instagram, написавши у коментарях літеру "D".

Нагадаємо, що напередодні Костюк розповіла, наскільки важливо для неї представляти Україну.

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