Подача Костюк у матчі з росіянкою номінована на найкращий удар місяця у WTA-турі

Українка Марта Костюк може стати тенісисткою, яка виконала найкращий удар місяця у WTA-турі.

Жіноча тенісна асоціація відкрила голосування за найкращий удар березня.

Удар Костюк на турнірі в Маямі увійшов до числа найкращих у минулому місяці за версією WTA. У матчі третього кола проти росіянки Анни Блінкової 22-річна українка на матч-пойнті виконала подачу з руки, яка стала ейсом.

Віддати свій голос за Марту Костюк можна під публікацією на офіційній сторінці WTA в Instagram, написавши у коментарях літеру "D".

Нагадаємо, що напередодні Костюк розповіла, наскільки важливо для неї представляти Україну.