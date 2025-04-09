Подача Костюк у матчі з росіянкою номінована на найкращий удар місяця у WTA-турі
Марта Костюк
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Українка Марта Костюк може стати тенісисткою, яка виконала найкращий удар місяця у WTA-турі.
Жіноча тенісна асоціація відкрила голосування за найкращий удар березня.
Удар Костюк на турнірі в Маямі увійшов до числа найкращих у минулому місяці за версією WTA. У матчі третього кола проти росіянки Анни Блінкової 22-річна українка на матч-пойнті виконала подачу з руки, яка стала ейсом.
Віддати свій голос за Марту Костюк можна під публікацією на офіційній сторінці WTA в Instagram, написавши у коментарях літеру "D".
Нагадаємо, що напередодні Костюк розповіла, наскільки важливо для неї представляти Україну.