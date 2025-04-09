Марта Костюк: Представляти мою країну з 2022 року стало ще більш особливим

Друга ракетка України Марта Костюк (25) останньою з наших спортсменок прибула до польського Радома, де відбудуться матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. Тенісистка дала невелике інтерв'ю польським журналістам.

Слова Костюк наводить Polski Związek Tenisowy.

"Я думаю, що представляти мою країну з 2022 року стало навіть ще більш особливим. Я дебютувала у 2018 році, коли мені було 15. З того моменту минуло багато часу. Я завжди в передчутті, це завжди особливий момент, коли в нашому індивідуальному спорті ти граєш у команді. У нас чудова команда, дуже-дуже сильна. Для мене це завжди честь – представляти Україну", – сказала Костюк.

22-річна спортсменка зіграє за збірну України восьмий раз. Вона провела 9 поєдинків в одиночному розряді (7 перемог) і 5 у парному (3 перемоги).

Матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг відбудуться 11-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у польському місті Радом. Суперницями нашої збірної стануть команди Польщі (11.04) та Швейцарії (12.04).

Нагадаємо, раніше визначилася заявка жіночої збірної України на ігри у Польщі.