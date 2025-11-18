Олійникова здобула впевнену перемогу на старті турніру WTA в Чилі

Олександра Олійникова (109) легко вийшла у друге коло турніру серії WTA 125, що проходить у чилійській Коліні. У стартовому матчі п'ята сіяна українка обіграла американку Елізабет Мандлік (185).

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2.

За поєдинок Олександра не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

LP Open by IND – WTA 125

Коліна, Чилі, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 18 листопада

Олександра Олійникова (Україна) – Елізабет Мандлік (США) 6:2, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, українка здобула першу перемогу. В наступному колі змагань Олійникова зіграє проти сильнішої в матчі між Садою Нахіманою (238, Бурунді) та Ділеттою Керубіні (365, Італія).

Нагадаємо, що тиждень тому Олександра Олійникова стала чемпіонкою турніру аналогічної категорії в аргентинському Тукумані.