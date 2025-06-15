Бєлінський став фіналістом турніру серії ITF М25 у Боснії

В'ячеслав Бєлінський (514) не зміг стати переможцем турніру серії ITF М25 у боснійському Киселяку. У фіналі він поступився господарю кортів Андрею Недичу (442).

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

За матч Бєлінський не подавав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 4 брейки. Його суперник виконав 3 ейси, 3 рази помилився на подачі та зробив 7 брейків.

ITF M25, Kiseljak

Киселяк, Боснія і Герцеговина, грунт

Призовий фонд: $25,000

Фінал, 15 червня

Андрей Недич (Боснія і Герцеговина) – В'ячеслав Бєлінський (Україна) 6:4, 6:2

Суперники зустрічалися вчетверте, боснієць здобув третю перемогу. Українець зіграв свій 11 фінал на рівні ITF і має 7 титулів.

На шляху до фіналу Бєлінський переміг Ніно Тото (-, Німеччина), Міку Петковича (1096, Німеччина), Бранко Джурича (495, Сербія) та Себастьяна Зоргера (666, Австрія).

Нагадаємо, що минулого тижня Ерік Ваншельбойм став фіналістом турніру серії ITF М25 у сербському Белграді.