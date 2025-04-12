Визначилася заявка збірних України та Швейцарії на матч кваліфікації КБДК

Стала відома заявка збірних команд України та Швейцарії на матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться у суботу, 12 квітня.

О 16:00 за київським часом на корт вийдуть другі ракетки збірних, Марта Костюк (25) та Селін Неф (178).

Потім зіграють перші номери команд, Еліна Світоліна (18) та Жиль Тайхманн (96).

Завершувати програму матчевої зустрічі будуть пари. Людмила та Надія Кіченок боротимуться проти Селін Неф та Сюзан Бандеккі.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Радом, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, група Е, 12 квітня

Україна – Швейцарія

Марта Костюк (Україна) – Селін Неф (Швейцарія)

Еліна Світоліна (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія)

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Селін Неф/Сюзан Бандеккі (Швейцарія)

Для виходу в фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг збірній України достатньо виграти одну гру з трьох.

Нагадаємо, що 10 квітня збірна Польщі розгромила команду Швейцарії з рахунком 3:0 у стартовому матчі групи Е. Наступного дня українки обіграли польок з таким же рахунком.