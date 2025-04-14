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Визначилися суперники збірної України у фінальному раунді КБДК

Станіслав Матусевич — 14 квітня 2025, 13:20
Визначилися суперники збірної України у фінальному раунді КБДК
Жіноча збірна України з тенісу
ФТУ

Після завершення кваліфікаційних змагань стали відомі усі вісім учасників фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг. Він відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському Шеньчжені.

Автоматично отримали путівки до Китаю команди господарок змагань, а також чемпіонки минулорічного розіграшу, італійки.

За підсумками кваліфікації у фінальну частину Кубку Біллі Джин Кінг пробилися збірні України, Казахстану, Великої Британії, Іспанії, США та Японії.

Учасники Фіналу КБДК:

  • Україна
  • Китай
  • Італія
  • Казахстан
  • Велика Британія
  • Іспанія
  • США
  • Японія

Нагадаємо, що збірна України виступала у групі Е кваліфікації, яка проходила у польському Радомі. Наші тенісистки обіграли команди Польщі (3:0) та Швейцарії (2:1), посіли перше місце і завоювали єдину путівку у фінальний раунд змагань.

Кубок Біллі Джин Кінг Жіноча збірна України з тенісу

Кубок Біллі Джин Кінг

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