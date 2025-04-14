Визначилися суперники збірної України у фінальному раунді КБДК
Жіноча збірна України з тенісу
ФТУ
Після завершення кваліфікаційних змагань стали відомі усі вісім учасників фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг. Він відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському Шеньчжені.
Автоматично отримали путівки до Китаю команди господарок змагань, а також чемпіонки минулорічного розіграшу, італійки.
За підсумками кваліфікації у фінальну частину Кубку Біллі Джин Кінг пробилися збірні України, Казахстану, Великої Британії, Іспанії, США та Японії.
Учасники Фіналу КБДК:
- Україна
- Китай
- Італія
- Казахстан
- Велика Британія
- Іспанія
- США
- Японія
Нагадаємо, що збірна України виступала у групі Е кваліфікації, яка проходила у польському Радомі. Наші тенісистки обіграли команди Польщі (3:0) та Швейцарії (2:1), посіли перше місце і завоювали єдину путівку у фінальний раунд змагань.