Урсу став чемпіоном турніру ITF у Туреччині

Вадим Урсу (447) виборов титул на турнірі серії ITF М15 у турецькому Кайсері. У надважкому фіналі він обіграв третього сіяного господаря кортів Арду Азкару (632).

Українець переміг за 3 години 15 хвилин з рахунком 5:7, 6:4, 7:6(9).

У вирішальному сеті Урсу не використав два матч-пойнти на своїй подачі за рахунку 6:5, а на тай-брейку завершив матч на свою користь сумарно з п'ятого шансу.

За матч Вадим 13 рази подав навиліт, зробив 7 подвійних помилок та 3 брейки. Його суперник виконав 6 ейсів, 6 разів помилився на подачі та зробив 3 брейки.

ITF M15, Kayseri

Кайсері, Туреччина, хард

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 6 липня

Вадим Урсу (Україна) – Арда Азкара (Туреччина) 5:7, 6:4, 7:6(9)

Це була перша зустріч суперників.

28-річний Урсу 13 раз дійшов до фіналу турніру ITF в одиночному розряді та виграв сьомий титул. Попередній раз Вадим тріумфував рівно три місяці тому в єгипетському Шарм-ель-Шейху.

Нагадаємо, що напередодні Владислав Орлов здобув перший парний титул на рівні челенджерів.