Орлов здобув перший парний титул у кар'єрі на рівні челенджерів

Український тенісист Владислав Орлов разом з аргентинцем Сантьяго Родрігесом Таверною стали переможцями в парному розряді турніру серії челенджер у румунському Брашові. У фінальному матчі вони перемогли дует господарів корту Мірча Александру Жекан/Богдан Павел.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився з рахунком 4:6, 7:6(5), 10-7.

За гру Орлов та Родрігес Таверна 6 разів подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперники виконали 1 ейс, 2 рази помилилися на подачі та зробили 3 брейки.

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Фінал парного розряду, 5 липня

Владислав Орлов (Україна)/Сантьяго Родрігес Таверна (Аргентина) – Мірча Александру Жекан/Богдан Павел (Румунія) 4:6, 7:6(5), 10-7

30-річний Орлов втретє зіграв у фіналі парного розряду на рівні челенджерів і здобув дебютний титул.

Нагадаємо, що в середині червня Орлов став переможцем парного розряду на турнірі серії ITF M25 у чеській Чеській-Липі.