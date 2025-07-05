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Орлов здобув перший парний титул у кар'єрі на рівні челенджерів

Станіслав Матусевич — 5 липня 2025, 14:50
Орлов здобув перший парний титул у кар'єрі на рівні челенджерів
Владислав Орлов
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Український тенісист Владислав Орлов разом з аргентинцем Сантьяго Родрігесом Таверною стали переможцями в парному розряді турніру серії челенджер у румунському Брашові. У фінальному матчі вони перемогли дует господарів корту Мірча Александру Жекан/Богдан Павел.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився з рахунком 4:6, 7:6(5), 10-7.

За гру Орлов та Родрігес Таверна 6 разів подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперники виконали 1 ейс, 2 рази помилилися на подачі та зробили 3 брейки.

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Фінал парного розряду, 5 липня

Владислав Орлов (Україна)/Сантьяго Родрігес Таверна (Аргентина) – Мірча Александру Жекан/Богдан Павел (Румунія) 4:6, 7:6(5), 10-7

30-річний Орлов втретє зіграв у фіналі парного розряду на рівні челенджерів і здобув дебютний титул. 

Нагадаємо, що в середині червня Орлов став переможцем парного розряду на турнірі серії ITF M25 у чеській Чеській-Липі.

ATP Challenger Tour парний розряд Челенджер Владислав Орлов

Владислав Орлов

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