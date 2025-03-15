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Суддівська вишка впала разом з арбітром під час матчу на челенджері у Домінікані

Станіслав Матусевич — 15 березня 2025, 14:15
Суддівська вишка впала разом з арбітром під час матчу на челенджері у Домінікані
Ілюстративне фото
Perfect Tennis

Кумедний випадок стався під час чвертьфінального матчу на челенджері у домініканській Кап Каньї між Даніелем Альтмаєром (78, Німеччина) та Александаром Ковачевичем (94, США).

Від сильного вітру суддівська вишка почала падати, і колумбійський арбітр Фернандо Барон Сантойо вимушений був з неї зістрибувати, щоб не отримати травму.

У підсумку, суддя не постраждав, вишку привели до ладу й гра продовжилася. Ковачевич переміг Альтмаєра з рахунком 4:6, 6:4, 6:3 і вийшов до півфіналу змагань.

Нагадаємо, на престижному турнірі в Індіан-Веллсі визначилися півфіналісти у чоловічому одиночному розряді.

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