Суддівська вишка впала разом з арбітром під час матчу на челенджері у Домінікані

Кумедний випадок стався під час чвертьфінального матчу на челенджері у домініканській Кап Каньї між Даніелем Альтмаєром (78, Німеччина) та Александаром Ковачевичем (94, США).

Від сильного вітру суддівська вишка почала падати, і колумбійський арбітр Фернандо Барон Сантойо вимушений був з неї зістрибувати, щоб не отримати травму.

Omg ☠️☠️☠️



Safe to say it’s a bit windy down in the Dominican🇩🇴 for the players today💨



This just happened in the Altmaier and Kovacevic match🤯



What a jumping save by the Ump to get out of the chair in time🤣🤣#GamblingX #Challenger



pic.twitter.com/v7Y96dsNu3 — NewmarkTennis (@NewmarkTennis) March 14, 2025

У підсумку, суддя не постраждав, вишку привели до ладу й гра продовжилася. Ковачевич переміг Альтмаєра з рахунком 4:6, 6:4, 6:3 і вийшов до півфіналу змагань.

Нагадаємо, на престижному турнірі в Індіан-Веллсі визначилися півфіналісти у чоловічому одиночному розряді.