Суддівська вишка впала разом з арбітром під час матчу на челенджері у Домінікані
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Perfect Tennis
Кумедний випадок стався під час чвертьфінального матчу на челенджері у домініканській Кап Каньї між Даніелем Альтмаєром (78, Німеччина) та Александаром Ковачевичем (94, США).
Від сильного вітру суддівська вишка почала падати, і колумбійський арбітр Фернандо Барон Сантойо вимушений був з неї зістрибувати, щоб не отримати травму.
У підсумку, суддя не постраждав, вишку привели до ладу й гра продовжилася. Ковачевич переміг Альтмаєра з рахунком 4:6, 6:4, 6:3 і вийшов до півфіналу змагань.
Нагадаємо, на престижному турнірі в Індіан-Веллсі визначилися півфіналісти у чоловічому одиночному розряді.