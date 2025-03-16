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18-річна Котляр здобула перший одиночний титул на дорослому рівні

Станіслав Матусевич — 16 березня 2025, 12:32
18-річна Котляр здобула перший одиночний титул на дорослому рівні
Єлизавета Котляр
USTA

Єлизавета Котляр (860) стала переможницею турніру серії ITF W15, що відбувався в турецькій Анталії, здобувши свій перший одиночний титул на дорослому рівні.

У вирішальному поєдинку 18-річна українка за 2 години 35 хвилин з рахунком 3:6, 6:4, 6:1 обіграла туркеню Ілай Йорук (554). Зазначимо, що на старті другого сеті Котляр програвала з брейком, однак зуміла переламати хід гри.

Котляр за гру не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 9 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 7 помилок на подачі та 7 брейків.

ITF W15, Antalya
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $15,000
Фінал, 16 березня

Єлизавета Котляр (Україна) – Ілай Йорук (Туреччина) 3:6, 6:4, 6:1

Це була друга зустріч спортсменок, українка зрівняла рахунок очних матчів.

Котляр вдруге у кар'єрі зіграла у фіналі одиночного розряду турніру ITF і здобула перший титул. За перемогу в Анталії Єлизавета заробила $2,160 та 15 рейтингових очок.

Нагадаємо, що напередодні, у півфіналі турніру в Анталії, українка перемогла росіянку Єкатерину Овчаренко (512).

ITF Єлизавета Котляр

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